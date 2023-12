Lingen - Eine 87 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto in Lingen (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Eine 38 Jahre alte Autofahrerin übersah die Radfahrerin am Freitagnachmittag beim Abbiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.