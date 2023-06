Berlin - Ein Ehemann soll in Berlin-Lichterfelde erst seine Frau und dann sich selbst getötet haben. Der 86 Jahre alte Mann und die 72-jährige Frau waren am Donnerstag tot in ihrem Einfamilienhaus im Süden Berlins gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. „Das festgestellte Verletzungsbild und die Auffindesituation lassen auf ein Tötungsdelikt und einen anschließenden Suizid schließen.“ Eine Mordkommission ermittelt.