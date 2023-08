Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Gera - Ein 86 Jahre alter Mann ist in Gera mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Hinweise auf Fremdeinwirkung habe es nicht gegeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zu dem Unfall auf der durch den Stadtwald führenden Schlossallee sei es am Dienstagabend gekommen.