Werdau - Ein 86-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen zwei Unfälle in Werdau (Landkreis Zwickau) verursacht. Der Mann sei mit seinem Auto zunächst über eine Verkehrsinsel gefahren, dabei sei der Unterboden seines Wagens aufgerissen und größere Mengen Öl ausgetreten, teilte eine Polizeisprecherin mit. Angehalten habe der Mann jedoch nicht, sondern sei noch etwa zwei Kilometer weitergefahren. Seine Fahrt endete, als er gegen eine Gartenmauer fuhr. Der Mann sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die genauen Hintergründe der Unfälle seien noch unklar, so die Sprecherin. Nach ersten Schätzungen sei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Wegen des ausgelaufenen Öls wurde die Straße gesperrt.