Ein Mann wird bei einem Unfall in Schleusingen schwer verletzt. Ein Transporter fährt ihn an - und fährt weiter. Die Polizei kann einen Verdächtigen ausfindig machen.

Schleusingen - Ein Mann ist in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) von einem Transporter angefahren und schwer verletzt worden. Der 86 Jahre alte Fußgänger wollte am Mittwochmorgen eine Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Er wurde auf die Straße geschleudert und verlor kurz das Bewusstsein. Der Transporter setzte seine Fahrt fort.

Der 86-Jährige gab an, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um einen hellen Transporter handelt. Die Polizei konnte in der Nähe ein entsprechendes Fahrzeug mit einer beschädigten Motorhaube feststellen. Der Fahrer gab jedoch an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Der Senior kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.