Berlin - Eine 86-jährige Frau ist in einem Linienbus in Berlin-Marienfelde gestürzt und hat sich an der Hüfte und am Bein verletzt. Der 43-jährige Busfahrer wollte am frühen Mittwochabend von der Waldsassener Straße nach rechts in die Hildburghauser Straße abbiegen, als ein unbekannter Autofahrer versucht haben soll, nach links in dieselbe Straße abzubiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Um einen Zusammenstoß zwischen Bus und Auto zu vermeiden, bremste der Busfahrer stark. Die Seniorin stürzte aufgrund der Vollbremsung und wurde verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.