Hannover - Ein 85 Jahre alter Radfahrer ist auf der B443 in der Nähe von Laatzen nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover scherte der Radfahrer am Dienstagnachmittag auf der rechten Spur der Bundesstraße zwischen der Autobahnbrücke der A37 und der Landesstraße 388 aus bislang unbekannter Ursache nach links aus. Obwohl der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer ebenfalls nach links fuhr, konnte er nicht mehr ausweichen. Der Radfahrer geriet zwischen den Lkw und den Anhänger des Wagens. Wie die Polizei berichtete, kam der Mann in ein Krankenhaus, wo er seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlag.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die B443 kurzfristig gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung infolge eines Unfalles eingeleitet.