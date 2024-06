Suhl - In Suhl hat ein 84 Jahre alter Autofahrer Brems- und Gaspedal verwechselt, einen Unfall verursacht und dabei einen Schaden von rund 16.000 Euro angerichtet. Am Samstagmorgen fuhr er durch das Versehen auf ein parkendes Fahrzeug auf, kollidierte mit einem Holzzaun und fuhr einen Abhang hinunter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto des Senioren blieb schließlich an einer Gartenhütte stehen. Der Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht.