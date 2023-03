Leipzig - Eine 84-jährige Autofahrerin hat in Leipzig eine 9-Jährige angefahren und schwer verletzt. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 84-jährige Fahrerin hat nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagmittag im Ortsteil Plagwitz an einer Grundschule das rote Signal einer Verkehrsampel nicht beachtet. Das Mädchen hingegen hatte demnach Grün und wollte die Straße überqueren. Die Polizei ermittelt gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.