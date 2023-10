Aken - Ein 83-Jähriger ist in Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) bei einem Fahrradunfall gestorben. Der Mann sei am Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Rad auf die Straße gestürzt, erklärte ein Sprecher der Polizei am Montag. „Der Radfahrer verstarb noch am Unfallort.“ Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben zur Unfallursache.