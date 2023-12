Breddorf - Nach einem Autounfall in der Nähe von Breddorf (Landkreis Rotenburg) ist eine 83-Jährige gestorben. Die Frau sei am Sonntag als Beifahrerin im Wagen ihres gleichaltrigen Ehemanns unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Auto sei aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Beide verletzten Eheleute wurden ins Krankenhaus gebracht. Dort starb die 83-Jährige am Sonntagabend.