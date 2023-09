Hagen am Teutoburger Wald (dpa/lni) Bei einem Zusammenprall mit einem Traktor in Hagen am Teutoburger Wald im Landkreis Osnabrück ist ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Rad in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der 82-Jährige wurde am Samstag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.