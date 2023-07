Dessau-Roßlau - Eine 82-jährige Frau ist nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Laster in Dessau-Roßlau im Krankenhaus gestorben. Sie erlag am Freitag ihren bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie war die Begleiterin eines 85-jährigen Autofahrers, der laut Polizei am 25. Juli in Dessau-West links auf eine Bundesstraße einbiegen wollte, als sich von rechts der Laster näherte und den Wagen erfasste. Dabei wurden der 85-Jährige und dessen Beifahrerin schwer verletzt.

Der 52-jährige Lasterfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.