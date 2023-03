Kalbe - In der Altmark ist ein 81 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Zwischen Zethlingen und Wustrewe kam der Mann aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum wie die Polizei am Donnerstag in Salzwedel mitteilte. Ein Zeuge habe den Unfall am Donnerstag entdeckt. Für den 81-Jährigen, der eingeklemmt war, kam jede Hilfe zu spät, er starb an der Unfallstelle.