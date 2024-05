Berlin - Ein 81-jähriger Radfahrer, der bereits Anfang April bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden ist, ist wenige Tage später an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus gestorben. Das ergab eine Obduktion des Mannes, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Damit ist der Mann der 18. Verkehrsunfalltote in Berlin in diesem Jahr.

Am 2. April befuhr der Radfahrer den Luchgraben in Berlin-Malchow. Dabei streifte er zunächst ein am rechten Straßenrand abgestelltes Motorrad, stürzte dann auf ein vor ihm stehendes Motorrad und daraufhin auf die Straße. Dort wurde er bewusstlos, gerufene Rettungskräfte mussten ihn wiederbeleben und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen am 5. April.