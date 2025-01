Rosdorf - Nach dem gewaltsamen Tod eines 81-Jährigen in einem Wohnhaus im Landkreis Göttingen gibt es weiter noch keine Spur der tatverdächtigen Untermieterin des Mannes. Die 22-Jährige sei auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe einige neue Hinweise gegeben, denen gingen die Ermittler nach - eine heiße Spur sei aber nicht darunter. Geplant seien Vernehmungen im Umfeld der jungen Frau und auch des Opfers. Das Motiv war zunächst unklar.

Bekannte hatten den Mann am Freitagabend tot in einem von ihm gemieteten Einfamilienhaus im Rosdorfer Ortsteil Dramfeld entdeckt und den Notruf gewählt. Das Haus wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag von der Spurensicherung untersucht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde der Tote am Tatort von Rechtsmedizinern untersucht.

Nach der 22-jährigen deutschen Staatsbürgerin wird nach den Worten der Sprecherin bundesweit gefahndet. Sie ist rund 1,67 Meter groß, hat schulterlange wellige Haare und trägt vermutlich einen dunklen Parka, eine helle Hose und dunkle Boots. Laut Polizei sollen Zeugen die Gesuchte nicht ansprechen oder sich ihr nähern, sondern sofort den Notruf wählen.