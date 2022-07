81-jähriger Autofahrer fährt in Gleisbett: Ursache unklar

Bremen - Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist in Bremen von der Straße abgekommen und im Gleisbett neben Bahnschienen gelandet. Die Ursache für die Irrfahrt sei noch unklar, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Der Führer eines Güterzugs habe das Auto rechtzeitig entdeckt und noch bremsen können. Die Bahnstrecke wurde den Angaben zufolge sofort gesperrt und ein Rettungswagen angefordert. Der Fahrer wurde von einem Notarzt versorgt, der die Verletzungen des Mannes als „nicht schwer“ einstufte. Dennoch wurde er zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. An den genauen Unfallhergang konnte der 81-Jährige sich nicht erinnern. Er war laut Polizei nicht alkoholisiert, wie eine entsprechende Routinekontrolle ergab. Der Schaden im Bereich der Gleisanlagen wird auf 2500 Euro geschätzt.