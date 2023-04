Bad Brambach - Eine 81 Jahre alte Frau ist am Mittwochvormittag mit ihrem Auto ungebremst in einen anderen Wagen gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Grund für den Unfall in Bad Brambach (Vogtlandkreis) sei wahrscheinlich ein medizinischer Notfall gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Frau sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem ihr Fahrzeug in einem Steinhaufen zum Stehen gekommen war.