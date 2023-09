Norderney - Eine Frau aus NRW ist im Meer vor der ostfriesischen Insel Norderney ertrunken. Die 81-Jährige ging am Donnerstagnachmittag am Strandabschnitt Oase zum Schwimmen in die Nordsee, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen meldeten später eine leblos im Wasser treibende Person. Rettungskräfte bargen die Frau aus dem Wasser, konnten sie aber nicht mehr reanimieren.