Dresden - Rund 8000 Menschen haben das erste Wissenschaftsfestival „SPIN2030“ in Dresden besucht. „Das Konzept, aktuelle Forschung für zwei Tage in die Dauerausstellungen und Erlebniswelten der Technischen Sammlungen Dresden zu integrieren, war ein voller Erfolg“, teilte das sächsische Wissenschaftsministerium am Sonntag mit. Mehr als 50 Wissenschaftseinrichtungen, darunter alle Hochschulen sowie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen aus Sachsen präsentierten am Freitag und Samstag ihre Forschung.

„Ich bin stolz und dankbar, dass wir mit dem Wissenschaftsfestival SPIN2030 so viele Menschen begeistern konnten“, sagte der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU). Sachsen lebe heute und in Zukunft noch mehr von klugen Köpfen. „Die Lösung der großen Fragen unserer Zeit liegt in Wissenschaft und Forschung, sei es beim Klimawandel, für eine ressourcenschonendere und nachhaltigere Lebensweise oder in der Bekämpfung von Krankheiten.“