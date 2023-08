Nordhausen - Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 38 in Nordthüringen tödlich verunglückt. Der Mann sei mit seinem Wagen in einen Stau gefahren, der sich an einer Baustelle gebildet hatte, teilte die Polizei mit. Der Unfall habe sich in der Nacht zu Sonntag zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Heringen in Richtung Leipzig ereignet. Das Auto prallte gegen ein anderes Fahrzeug. Der Mann sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Für die Ermittlungen zur Unfallursache sei ein Gutachter eingeschaltet worden.