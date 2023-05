Leutenberg - Ein 80-jähriger Motorradfahrer ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Der 80-Jährige war am Dienstagnachmittag aus unbekannter Ursache auf der B90 zwischen Grünau und Leutenberg in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Er stürzte und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Dort starb er am frühen Mittwochmorgen an seinen Verletzungen.