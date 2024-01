Garitz - Eine 80 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall in Garitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Kleintransporter eines 29-Jährigen am Freitagmorgen mit einem Auto auf einer Kreuzung zusammen. Daraufhin schleuderten beide Fahrzeuge gegen die Wand eines Wohnhauses. Die 80 Jahre alte Beifahrerin des Autos erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Alter ist demnach nicht bekannt.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.