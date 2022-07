Widerspruch kostet Mode-Millionär richtig viel Geld

Tarek Müller ist Gründer von About You - und muss nun eine hohe Strafe zahlen.

Hamburg/DUR/slo – Eine betrunkene Fahrt mit einem E-Roller wird für den Mode-Millionär Tarek Müller deutlich teurer als gedacht. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, kostet ein Widerspruch gegen den ursprünglichen Strafbefehl den „About You“-Gründer mehrere Zehntausend Euro.

Im Herbst 2021 war Müller in Hamburg betrunken auf einem E-Roller erwischt worden. Daraufhin erhielt er einen Strafbefehl über 30 Tagessätze zu je 50 Euro, also 1500 Euro, den Müller jedoch nicht akzeptierte. Der Fall landete also vor Gericht.

Betrunken auf dem E-Scooter - Richterin erhöht Strafe drastisch

Und dort schaute sich die zuständige Richterin Müllers Vermögen einmal genauer an. So wurden aus dem ursprünglichen Tagessatz von 50 Euro plötzlich 2670 Euro. Die Strafe stieg auf über 80.000 Euro. Tagessätze bei Strafen berechnen sich aus dem monatlichen Einkommen. Das monatliche Nettoeinkommen wird dabei durch 30 geteilt.

"Würde ich Herrn Müller mit 300 Euro bestrafen, würde er es gar nicht merken. Es ist im Sinne der sozialen Gerechtigkeit. Er soll so getroffen werden wie jeder normale Arbeitnehmer. Es muss spürbar sein", zitiert die „Bild“ die Richterin.