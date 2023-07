Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Bremen - Einen Tag nach einem Kellerbrand in Bremen ist die Identität des Todesopfers bekannt. Ein 78-jähriger Bewohner kam bei dem Feuer ums Leben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch bestätigte. Die Einsatzkräfte konnten am Dienstag nur noch die Leiche des Mannes bergen.

Acht Bewohner des Hauses gelangten laut Polizei unverletzt ins Freie. Sie seien vor Ort vom Rettungsdienst betreut worden. Warum das Feuer im Keller des zweigeschossigen Wohngebäudes ausbrach, werde noch ermittelt. Auch die Schadenshöhe sei weiter unklar.