Anwohner beobachten, wie ein Mann Steine auf Autos wirft und ruft die Polizei. 18 beschädigte Wagen stellen die Beamten vor Ort fest - am Tag werden noch zahlreiche weitere Beschädigungen gemeldet.

78 Autos in Magdeburg beschädigt - Ermittlungen gegen Mann

78 beschädigte Fahrzeuge wurden am Dienstag gemeldet. (Symbolbild)

Magdeburg - Ein Mann soll in Magdeburg dutzende Autos beschädigt haben. Anwohner riefen in der Nacht zu Dienstag die Polizei und meldeten einen Mann, der mehrere geparkte Autos mit Steinen bewerfen soll, wie die Behörde mitteilte. Vor Ort zählten Einsatzkräfte zunächst 18 beschädigte Autos. Scheiben waren eingeschlagen, Reifen zerstochen, Seitenspiegel abgetreten.

Die Polizei fahndete nach dem Täter und konnte einen 46-Jährigen ermitteln, zu dem die Beschreibung von Zeugen passte. Die Polizei stellte eine Schere als mögliches Tatwerkzeuge sicher. Auch erweckte der Mann den Eindruck, unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein Schnelltest war positiv. Eine Anzeige wurde gestellt und der Verdächtige kam wieder auf freien Fuß. Im Verlaufe des Dienstags wurden 60 weitere beschädigte Wagen im Bereich des Tatorts gemeldet.

Am Vormittag beschmierte der Mann dann mehrere Hausfassaden und Werbetafeln mit roter Sprühfarbe. Er wurde erneut kontrolliert und eine Spraydose sichergestellt. Da er einen verwirrten und psychisch instabilen Eindruck gemacht haben soll und eine Gefährdung für sich selbst oder Dritte nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen, wie es hieß. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.