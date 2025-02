Blender - Ein 77-Jähriger ist im Landkreis Verden von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fußgänger stand am Freitagabend in Blender plötzlich auf der Fahrbahn, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 45 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, das Fahrzeug kollidierte mit dem 77-Jährigen. Der Senior kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.