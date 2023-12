Berlin - Ein 77-Jähriger ist nach einem Autounfall in Berlin am Donnerstag gestorben. Es werde nun der genaue Unfallhergang ermittelt, dabei spiele auch die Frage eine Rolle, ob womöglich gesundheitliche Probleme den Unfall verursacht hätten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann auf der Heiligenseestraße in Reinickendorf unterwegs, als er mit seinem Wagen nach links von der Straße abkam und gegen ein geparktes Auto prallte. Polizisten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Mann musste reanimiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Während der Unfallaufnahme gab es nach Polizeiangaben eine Sperrung zwischen Heiligenseestraße, Dambockstraße und Reiherallee.