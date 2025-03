Eine Frau ist auf der B96 unterwegs. In einer Kurve gerät sie in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Lastwagen.

Königswartha - Bei einem Verkehrsunfall in Königswartha (Oberlausitz) ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 77-Jährige sei am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 96 zwischen dem Ortsteil Wartha und Königswartha unterwegs gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Aus zunächst ungeklärten Gründen sei die Fahrerin in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr gelangt und mit einem Lastwagen kollidiert. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der 37 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt. Die B96 war neun Stunden gesperrt.