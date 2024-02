Schwanebeck - Eine 77-jährige Autofahrerin ist im Landkreis Harz mit ihrem Wagen gegen einen Baum gekracht und tödlich verletzt worden. Ein weiterer Insasse wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Das Fahrzeug sei auf der Bundesstraße 245 zwischen Groß Quenstedt und Schwanebeck aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Bei der Kollision mit dem Baum erlitt die Fahrerin so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Der 78-jährige zweite Insasse wurde ins Krankenhaus gebracht. Die B245 blieb während der Unfallaufnahme am Donnerstagnachmittag für etwa zwei Stunden gesperrt.