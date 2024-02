Paprika liegen während der Ausgabezeit in einer „Laib und Seele“-Ausgabestelle der Berliner Tafel in der evangelischen Paulus-Kirchengemeinde in Tüten von einer Kundin.

Berlin - Die Sozialeinrichtung Berliner Tafel hat 76 Tonnen Obst und Gemüse bei der Fachmesse Fruit Logistica eingesammelt. Die Tafel verteilt die Lebensmittel an von Armut betroffene Menschen. Die Sammlungen bei der Fachmesse für Obst- und Gemüsemarketing gehörten seit 30 Jahren zu den Großereignissen des Vereins, teilte die Organisation am Samstag mit. Die übrig gebliebenen Lebensmittel seien dort am Freitagabend von rund 500 Ehrenamtlichen mit 31 Lastwagen abgeholt worden. Unterstützt wurde die Tafel dabei den Angaben zufolge von Technischem Hilfswerk, Feuerwehr und Rotem Kreuz. Die Ladungen gingen zur Sortier- und Lagerhalle des Vereins auf dem Berliner Großmarkt. Dort werden die Waren gesichtet und am Wochenende von mehr als 200 Ehrenamtlichen sortiert. Besonders schnell verderbliches Obst soll dabei zu etwa 2000 Gläsern Fruchtaufstrich verarbeitet werden.

Derzeit kommen nach Angaben der Organisation monatlich rund 75.000 armutsbetroffene Menschen in die Ausgabestellen der Tafel.