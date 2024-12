Mehrere Familien in Sachsen-Anhalt durften sich an Weihnachten 2023 über ein Baby als Geschenk freuen. Insgesamt ging die Geburtenzahl im vergangenen Jahr aber zurück.

An Heiligabend wurden 2023 in Sachsen-Anhalt insgesamt 21 Kinder geboren. (Symbolbild)

Halle - Insgesamt 75 „Christkinder“ haben vergangenes Weihnachten in Sachsen-Anhalt das Licht der Welt erblickt. An Heiligabend 2023 wurden 21 Babies geboren, wie das Statistische Landesamt mitteilte. An den beiden Weihnachtsfeiertagen kamen insgesamt 54 Kinder dazu.

Insgesamt wurden 2023 insgesamt 13.550 Geburten gezählt - 956 Kinder (6,6 Prozent) weniger als im Jahr 2022. Die meisten Kinder wurden am 18. August geboren (62 Geburten), die wenigsten am 9. Dezember (17 Geburten). Der Jahresdurchschnitt lag bei 37 Geburten pro Tag.