Ein Mann nähert sich in Cloppenburg mit seinem Rad geschlossenen Bahnschranken. Er ignoriert diese und wird von einem Zug angefahren. Jede Hilfe kommt zu spät.

75-Jähriger wird an Bahnübergang von Zug erfasst und stirbt

300 Reisende in Bahn

Cloppenburg - Trotz geschlossener Schranken hat ein 75-Jähriger in Cloppenburg einen Bahnübergang passieren wollen - und ist dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schob der Senior am späten Nachmittag ein Fahrrad. Als er sich dem Bahnübergang auf dem Radweg näherte, seien die Schranken bereits geschlossen gewesen. Warum der 75-Jährige trotzdem daran vorbei und über die Gleise lief, ist unklar. Nach Zeugenaussagen wurde er von einer Bahn erfasst, in der zum Unfallzeitpunkt rund 300 Fahrgäste saßen.

Die 47-jährige Zugführerin bremste kurz vor der Kollision noch, konnte aber den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Die Frau erlitt einen Schock und musste ärztlich betreut werden. Die Fahrgäste in der Bahn seien unverletzt geblieben, hieß es.