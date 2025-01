Mit fast vier Promille ist ein 75-Jähriger in Erfurt beim Autofahren erwischt worden. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, als der Mann ausgestiegen und in einen Busch gefallen war.

75-Jähriger fährt mit fast vier Promille Auto in Erfurt

Ein 75-Jähriger ist in Erfurt beim Autofahren mit fast vier Promille erwischt worden. (Symbolbild)

Erfurt - Ein 75-Jähriger ist mit fast vier Promille im Blut mit seinem Auto in Erfurt unterwegs gewesen. Eine Zeugin beobachtete den Mann, wie er am Dienstag den Wagen auf einem Supermarkt-Parkplatz parkte, ausstieg, taumelte und in einen Busch fiel, wie die Polizei mitteilte.

Polizisten stellten bei dem Mann per Atemalkoholtest einen Wert von fast vier Promille fest. Sie stellten seinen Führerschein und Autoschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme bei dem Mann an.