Ein Auto ist am Donnerstagabend in Tespe in einem Gartenpool gelandet.

Tespe - Ein 74-Jähriger ist mit seinem Auto in Tespe (Landkreis Harburg) von der Straße abgekommen und in einem Gartenpool gelandet. Der Mann habe vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug hatte am Donnerstagabend zunächst eine Straßenlaterne gestreift, dann fuhr es über die Einfahrt eines Privatgrundstücks durch einen Garten bis in den mit Wasser gefüllten Swimmingpool. Anwohner bargen den Fahrer und benachrichtigten die Einsatzkräfte. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.