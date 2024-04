Kamenz - Die meisten minderjährigen Kinder in Sachsen leben mit Geschwistern zusammen in einem Haushalt. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, lebten im vergangenen Jahr 73 Prozent der Kinder mit Geschwistern zusammen. Entsprechend lebten 27 Prozent der Kinder zum Befragungszeitpunkt als Einzelkinder. Nach ersten Ergebnissen des Mikrozensus hatte fast die Hälfte der Kinder in Sachsen eine Schwester oder einen Bruder. Etwa ein Viertel der Kinder lebte mit noch mehr Geschwistern zusammen.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind nach Angaben der Statistikbehörde nur gering. Größeren Einfluss hat aber der Umstand, ob die Erwachsenen im Haushalt verheiratet sind oder nicht. In Familien, in denen verheiratete Paare lebten, liege der Anteil der Kinder mit Geschwistern bei rund 80 Prozent. In Familien mit unverheirateten Erwachsenen oder mit Alleinerziehenden sei der Anteil der Einzelkinder deutlich höher. Hier hätten zwischen 60 und 65 Prozent der Kinder eine Schwester oder einen Bruder.