Twist - Ein 73-Jähriger hat bei einem Sturz mit seinem Pedelec so schwere Verletzungen erlitten, dass er im Krankenhaus gestorben ist. Der Mann wollte mit seinem Fahrrad in Twist im Landkreises Emsland von der Straße auf den Geh- und Radweg fahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei stieß er mit dem Fahrrad gegen die Bordsteinkante und stürzte. Der Unfall ereignete sich bereits am Pfingstsonntag; am Mittwoch starb der Mann im Krankenhaus.