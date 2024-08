Meerane - Ein Senior ist mit seinem Auto in einen Graben bei Meerane (Landkreis Zwickau) gefahren und tödlich verletzt worden. Die 72 Jahre alte Beifahrerin des 73-Jährigen sei bei einem kurzen Halt am Freitag ausgestiegen, teilte die Polizei mit. Das Auto fuhr demnach plötzlich in den gegenüberliegenden Seitengraben, drehte sich und blieb stehen. Der Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Straße war laut Polizei drei Stunden lang gesperrt.