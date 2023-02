Oyten - Ein 72 Jahre alter Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 1 am Bremer Kreuz gegen einen weiteren Lastwagen gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hatte der Mann den Stau in Fahrtrichtung Münster zu spät bemerkt und war trotz Bremsung mit einem Sattelzug kollidiert. Der Schwerverletzte wurde bei dem Unfall am Montagabend in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 54-jährige Fahrer des anderen Lkws blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Beide Lastwagen mussten stark beschädigt abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 150.000 Euro. Die A1 in Fahrtrichtung Münster blieb während der Rettungs- und Aufräumarbeiten am Montagabend für etwa fünf Stunden gesperrt.