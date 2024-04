In Chemnitz ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen eskaliert. Eine 48-Jährige sitzt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts in U-Haft.

Chemnitz - Bei einem Streit zwischen zwei Frauen in Chemnitz ist eine 71-Jährige lebensbedrohlich verletzt worden. Sie sei in der Nacht zum Samstag in einer Klinik notoperiert worden, teilte die Polizei mit. Eine 48-Jährige sei festgenommen worden. Gegen sie werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Beide Frauen sind laut Polizei Deutsche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler waren die Frauen am späten Freitagabend in einer Wohnung in Streit geraten. Das Opfer und die Verdächtige seien Bekannte gewesen. Der Streit sei derart eskaliert, dass die Jüngere der Älteren schwerste Verletzungen zugefügt habe.

Eine Passantin hatte die Polizei alarmiert. Sie hatte die schwerverletzte 71-Jährige im Umfeld des Mehrfamilienhauses entdeckt. In der Wohnung seien „beweisrelevante Gegenstände“ sichergestellt worden.

Gegen die tatverdächtige 48-Jährige sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.