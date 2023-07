Bei Bauarbeiten in Berlin-Hohenschönhausen ist am Mittwochvormittag Kriegsmunition entdeckt worden.

Berlin - Rund 7000 Menschen müssen für die Entschärfung einer Fliegerbombe einen Sperrkreis in Berlin-Hohenschönhausen verlassen. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwochvormittag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Die Entschärfung an der Landsberger Allee in der Nähe zweier Möbelhäuser sei noch für Mittwoch geplant, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, habe die Evakuierung des 500 Meter großen Sperrkreises begonnen. In dem Sperrkreis befinden sich demnach neben den Möbelhäusern zwei Schulen, zwei Kitas, ein Baumarkt und mehrere Wohnhäuser. Die Polizei will nach eigenen Angaben im Internet eine Karte des Sperrkreises veröffentlichen.