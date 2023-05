Schmalkalden - Mit einem Großaufgebot sind Polizei, Bergwacht und Feuerwehr in Schmalkalden auf der Suche nach einer Frau. Die 70-Jährige werde seit Sonntag vermisst, sagte ein Polizeisprecher. Es müsse davon ausgegangen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinde und dringend medizinischer Hilfe brauche. Zuletzt sei sie am Samstagabend im Ortsteil Asbach gesehen worden. Die Vermisste trägt eine Brille, ist etwa 160 Zentimeter groß und hat dunkle, grau melierte Haare.