Bremen - Nach der Tötung einer 69-jährigen Frau in Bremen-Farge ist das Motiv für die Tat nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter unklar. Der tatverdächtige Ehemann mache bisher von seinem Schweigerecht Gebrauch, sagte Oberstaatsanwalt Frank Schmitt am Montag. Einsatzkräfte hatten die Frau am Freitag mit Schädelverletzungen am Hinterkopf in ihrer Wohnung aufgefunden, sie konnte nicht mehr reanimiert werden. Der 73-jährige Ehemann hatte die Kräfte am Freitag selbst informiert und laut Staatsanwaltschaft berichtet, er habe seine Frau verletzt.

Noch am Freitag war der Deutsche dem Haftrichter vorgeführt worden, er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Mann sei bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Die Mordkommission ermittelt.