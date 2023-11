Die propalästinensische Demonstration mit Tausenden Teilnehmern in Berlin lief am Samstag mehrheitlich friedlich. Aber nicht alle Teilnehmer hielten sich an die Auflagen.

Berlin - Im Zusammenhang mit einer propalästinensischen Demonstration in Berlin am Samstag hat die Polizei bis Abend 68 Personen festgenommen und 36 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Betroffen sind unter anderem vier Demonstranten, die auf den Neptunbrunnen am Alexanderplatz kletterten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Personen hätten Plakate gezeigt und propalästinensische Sprechchöre gerufen. Den Angaben zufolge widersetzten sie sich der Aufforderung herunterzusteigen. Gegen die Demonstranten wurden Ermittlungen wegen Beleidigung, des Verdachts der Sachbeschädigung und wegen Widerstands eingeleitet.

Außerdem habe es während der Demonstration Sprechchöre sowie Plakate und Transparente mit „strafbarem propalästinensischen Themenbezug“ gegeben. Bei Plakaten und Transparenten, „in denen der Holocaust im Zusammenhang mit Palästina genannt wurde“ habe der „Anfangsverdacht einer Straftat“ bestanden. Weiter berichtete die Polizei von einer Ordnerin, die versucht habe, einen Pressevertretenden zu verletzen.

Vereinzelt wurde während des Protestmarschs „Israel bombardiert, Deutschland finanziert“ gerufen, wie die Polizei berichtete. Im Bereich der Friedrichstraße riefen Teilnehmer vor der Filiale einer Kaffeehauskette dazu auf, das Unternehmen zu boykottieren.

In Neukölln wurde ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit einem Gegenstand beworfen und vereinzelt Pyrotechnik abgebrannt. Außerdem gab es laut Polizei zwei Explosionen durch Feuerwerkskörper. Den Erkenntnissen der Beamten zufolge besteht bei der ersten Explosion aber kein Zusammenhang zu der Demonstration am Nachmittag. „Ob die zweite Explosion im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt steht, ist noch Bestandteil der Ermittlung“, sagte eine Sprecherin.