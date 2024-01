Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin sind nach der 16. Niederlage auf den letzten Platz der Euroleague gefallen. Am 19. Spieltag war die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez gegen den Tabellenzweiten Virtus Bologna beim 68:83 (27:48) von Beginn an auf verlorenem Posten. Beste Werfer der Berliner vor 9589 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena am Freitagabend waren mit 13 Punkten Matteo Spagnolo und Johannes Thiemann.

Die Hausherren erwischten einen ganz schwachen Start und konnten im ersten Viertel lediglich neun Zähler für sich verbuchen, während Bologna das Dreifache an Punkten in den ersten zehn Minuten erzielt hatte. Auch den zweiten Abschnitt musste Alba abgeben, schöpfte aber im dritten Drittel, das mit 24:15 gewonnen wurde, wieder Hoffnung. Doch die favorisierten Italiener wankten nur kurz und brachten den Auswärtssieg souverän nach Hause.