Bremen - Bei einem Unfall auf der Arbeit ist ein 64 Jahre alter Mitarbeiter eines Betriebshofs in Bremen gestorben. Die Polizei geht von einem Arbeitsunfall aus. Der Aufsatz eines Radladers löste sich am Mittwochmittag aus noch ungeklärter Ursache und traf den 64-Jährigen am Kopf. Ein weiterer Mann hatte an dem Radlader gearbeitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie die Polizei Bremen am Donnerstag mitteilte.