Bad Brambach - Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Bad Brambach im Vogtlandkreis ist der 64-jährige Eigentümer verletzt worden. Der Mann habe versucht, landwirtschaftliches Gerät aus der Halle im Ortsteil Raun zu bergen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Der 64-Jährige wurde am Freitagmittag von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 250.000 Euro.