Ein Mann in Nordhausen erleidet am Steuer gesundheitliche Probleme, kommt von der Straße ab und stirbt später im Krankenhaus.

Nordhausen - Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag bei Nordhausen nach einem medizinischen Notfall am Steuer gestorben. Nach Polizeiangaben war der 63-Jährige in Richtung Sundhausen unterwegs, als er aus gesundheitlichen Gründen von der Straße abkam. Sein Auto durchfuhr ein Feld und kam schließlich in einer Kleingartenanlage zum Stehen.

Der Mann sei an der Unfallstelle reanimiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, wo er später verstarb. Nach bisherigen Erkenntnissen war nicht der Unfall selbst, sondern ein internistisches Problem die Todesursache.