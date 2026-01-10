Ein Mann sitzt im Stau regungslos in seinem Auto. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Ein 63-Jähriger ist in seinem Auto im Stau auf der Autobahn 7 gestorben. (Symbolbild)

Bockenem - Ein 63-Jähriger ist auf der Autobahn 7 im Landkreis Hildesheim im Stau in seinem Fahrzeug gestorben. Andere Autofahrer meldeten am Freitag eine regungslose Person in einem Auto zwischen den Anschlussstellen Bockenem und Rhüden, wie die Polizei mitteilte.

Ein Bergungsunternehmen, das auf dem Weg zu einem Unfall war, stoppte an dem Wagen, die Mitarbeiter öffneten das Fahrzeug. Ersthelfer stellten bei dem 63 Jahre alten Fahrer einen Kreislauf- und Atemstillstand fest und begannen demnach mit einer Wiederbelebung.

Auch eine Reanimation durch den Rettungsdienst blieb jedoch ohne Erfolg, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht von einem plötzlichen Krankheitsfall aus.