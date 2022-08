63-Jähriger nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Berlin - Ein 63-jähriger Mann ist nach einem Brand in seiner Wohnung in Berlin Köpenick tot aufgefunden worden. Anwohner informierten in der Nacht zu Montag die Feuerwehr über einen ausgelösten Feuermelder in der Erwin-Bock-Straße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr lokalisierten den Feuermelder und verschafften sich Zugang zu der Wohnung im ersten Obergeschoss. Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute den 63-jährigen Mann. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.